Главные новости дня: 9 мая

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 9 мая.

В первом матче ½ финала Лиги чемпионов “Реал” и “Манчестер Сити” сыграли вничью.

"Барселона" продлила контракт с воспитанником с отступными.

"Аль-Айн" определился с будущим украинца Андрея Ярмоленко.

"Аль-Наср" Роналду определился с новым главным тренером.

Названы топ-10 лучших тренеров XXI века по версии Goal.

Отец Лионеля Месси высказался о будущем клубе форварда.

Во Франции очередная тренерская отставка.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси получил космическое предложение из Саудовской Аравии.

В дом форварда "Реала" проникли грабители во время финала Кубка Испании.

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