Главные новости дня: 9 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 9 марта.

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги Конференций.

“Манчестер Юнайтед” разгромил “Бетис”, “Шахтер” упустил победу над “Фейеноордом”, “Ювентус” одолел “Фрайбург”. Все результаты дня Лиги Европы.

Победы "Фиорентины", "Вест Хэма" и "Ниццы": все результаты дня в Лиге Конференций.

В чемпионате Саудовской Аравии “Аль-Наср” с Криштиану Роналду проиграл главному конкуренту.

В "Реале" выбрали лучшего игрока февраля.

Аргентинский нападающий Лионель Месси определился со своим будущим в ПСЖ.

"Бенфика" продлила контракт с основным вратарем.

"Манчестер Сити" вышел в лидеры в борьбе за защитника сборной Хорватии.

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