Главные новости дня: 9 февраля
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 9 февраля.
В чемпионате Саудовской Аравии Криштиану Роналду забил четыре гола.
Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии.
Нападающий “Валенсии” Эдинсон Кавани может перейти в бразильский топ-клуб.
ПСЖ предложил нападающему Лионелю Месси два варианта для продления контракта.
Полузащитник дортмундской “Боруссии” Джуд Беллингем не принял предложения от двух топ-клубов.
Руководство "Баварии" имеет разные позиции из-за ситуации с вратарем Мануэлем Нойером.
Названы три претендента на звание лучшего тренера 2022 года.
Украинский "Рух" узнал потенциальных соперников в 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов.
"Реал" определился с новым тренером в случае ухода Карло Анчелотти.
Руководство ПСЖ недовольно главным тренером.
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