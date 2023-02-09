Главные новости дня: 9 февраля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 9 февраля.

В чемпионате Саудовской Аравии Криштиану Роналду забил четыре гола.

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии.

Нападающий “Валенсии” Эдинсон Кавани может перейти в бразильский топ-клуб.

ПСЖ предложил нападающему Лионелю Месси два варианта для продления контракта.

Полузащитник дортмундской “Боруссии” Джуд Беллингем не принял предложения от двух топ-клубов.

Руководство "Баварии" имеет разные позиции из-за ситуации с вратарем Мануэлем Нойером.

Названы три претендента на звание лучшего тренера 2022 года.

Украинский "Рух" узнал потенциальных соперников в 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов.

"Реал" определился с новым тренером в случае ухода Карло Анчелотти.

Руководство ПСЖ недовольно главным тренером.

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