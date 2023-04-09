Главные новости дня: 9 апреля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 9 апреля.

В чемпионате Украины “Днепр-1" разгромил “Львов” (видеообзор).

В чемпионате Англии “Арсенал” упустил победу над “Ливерпулем”, “Кристал Пэлас” разнес “Лидс”.

В чемпионате Нидерландов “Аякс” разгромил “Фортуну”, “Фейеноорд” также одержал крупную победу.

В чемпионате Испании “Бетис” проиграл “Кадису”, “Атлетико” обыграл “Райо Вальекано”.

В чемпионате Саудовской Аравии “Аль-Наср” Роналду довольствовался ничьей.

"Бавария" готова заплатить огромные деньги за Харри Кейна.

Форвард "Кристал Пэлас" Майкл Олисе установил уникальный рекорд АПЛ.

"Интер" нацелился на главного тренера "Порту".

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