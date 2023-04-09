Главные новости дня: 9 апреля
Новости футбола Сегодня, 17:09
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 9 апреля.
В чемпионате Украины “Днепр-1" разгромил “Львов” (видеообзор).
В чемпионате Англии “Арсенал” упустил победу над “Ливерпулем”, “Кристал Пэлас” разнес “Лидс”.
В чемпионате Нидерландов “Аякс” разгромил “Фортуну”, “Фейеноорд” также одержал крупную победу.
В чемпионате Испании “Бетис” проиграл “Кадису”, “Атлетико” обыграл “Райо Вальекано”.
В чемпионате Саудовской Аравии “Аль-Наср” Роналду довольствовался ничьей.
"Бавария" готова заплатить огромные деньги за Харри Кейна.
Форвард "Кристал Пэлас" Майкл Олисе установил уникальный рекорд АПЛ.
"Интер" нацелился на главного тренера "Порту".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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