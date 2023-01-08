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Главные новости дня: 8 января

Новости футбола Сегодня, 16:59
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 8 января.

В Кубке Англии “Манчестер Сити” уничтожил “Челси”.

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.

В чемпионате Италии “Наполи” одолел “Сампдорию”, “Милан” упустил победу над “Ромой”.

В чемпионате Испании “Барселона” обыграла “Атлетико”.

В чемпионате Нидерландов “Аякс” не смог обыграть НЕК. Все результаты 15-го тура Эредивизии.

В чемпионате Турции “Галатасарай” разгромил “Фенербахче”.

"Манчестер Сити" близок к трансферу аргентинского таланта.

"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" поборются за вратаря сборной Англии.

Криштиану Роналду арендовал шикарные апартаменты в Саудовской Аравии.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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