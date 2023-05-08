Главные новости дня: 8 мая

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 8 мая.

В чемпионате Англии “Эвертон” уничтожил “Брайтон”, “Фулхэм" с хоккейным счетом одолел “Лестер”.

В чемпионате Италии “Удинезе” победил “Сампдорию”.

В чемпионате Украины “Динамо” обыграло “Кривбасс” (видеообзор), “Заря” разгромила “Металлист 1925” (видео голов).

В чемпионате Саудовской Аравии “Аль-Наср” Роналду не смог обыграть аутсайдера.

"Челси" и "Ньюкасл" поборются за бразильца из "Барселоны".

"Наполи" продлил контракт с тренером-триумфатором.

"Рома" нашла замену Моуринью в Серии А.

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