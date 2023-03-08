Главные новости дня: 8 марта
Новости футбола Сегодня, 17:21
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 8 марта.
Состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. “Бавария” одолела ПСЖ, “Милан” прошел “Тоттенхэм".
Определились четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов.
Лидер "Баварии" может завершить карьеру через год.
"Барселона" может бесплатно потерять воспитанника.
В Испании вынесли наказание защитнику “Барселоны” Рональду Араухо за удаление в матче с "Валенсией".
"Рома" нацелилась на топ-тренера.
ПСЖ придется выплатить компенсацию бывшему игроку.
Руководство "Брюгге" радикально отрегировало на вылет команды из Лиги чемпионов.
Защитник “Манчестер Сити” Кайл Уокер может оказаться за решеткой.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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