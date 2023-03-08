Главные новости дня: 8 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 8 марта.

Состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. “Бавария” одолела ПСЖ, “Милан” прошел “Тоттенхэм".

Определились четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов.

Лидер "Баварии" может завершить карьеру через год.

"Барселона" может бесплатно потерять воспитанника.

В Испании вынесли наказание защитнику “Барселоны” Рональду Араухо за удаление в матче с "Валенсией".

"Рома" нацелилась на топ-тренера.

ПСЖ придется выплатить компенсацию бывшему игроку.

Руководство "Брюгге" радикально отрегировало на вылет команды из Лиги чемпионов.

Защитник “Манчестер Сити” Кайл Уокер может оказаться за решеткой.

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