Главные новости дня: 8 февраля
Новости футбола Сегодня, 17:15
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 8 февраля.
ПСЖ вылетел из Кубка Франции.
Дортмундская “Боруссия” пробилась в четвертьфинал Кубка Германии.
Мадридский “Реал” вышел в финал Клубного чемпионата мира.
Названы три претендента на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА.
Аргентинский тренер возглавил "Хоффенхайм".
Назван возможный покупатель "Манчестер Юнайтед".
Сборная Бельгии получила нового главного тренера.
"Шахтер" разгромил боснийский клуб в товарищеском матче.
Брат нападающего ПСЖ Лионеля Месси пригрозил президенту "Барселоны".
Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола может возглавить “Пари Сен-Жермен”.
"Манчестер Юнайтед" едва не проиграл аутсайдеру АПЛ.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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