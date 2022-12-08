Главные новости дня: 8 декабря

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 8 декабря.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду едва не уехал с ЧМ-2022. В сборной данную информацию опровергли. При этом форвард не подчинился требованию главного тренера сборной.

Сборная Испании уволила Луиса Энрике и назначила нового главного тренера.

"Реал" согласовал трансфер бразильского таланта за 60 миллионов евро.

"Милан" нацелился на лидера сборной Марокко.

В “Арсенале” подтвердили интерес к Михаилу Мудрику из “Шахтера”.

55-летний японский форвард нашел клуб в Португалии.

Нападающий “Реала” Эден Азар хочет стать президентом США.

Звезда ПСВ Коди Гакпо ответил на слухи о переходе в “Манчестер Юнайтед”.

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