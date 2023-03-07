Главные новости дня: 7 марта
Новости футбола Сегодня, 17:17
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 7 марта.
Состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. “Бенфика” разгромила “Брюгге”, “Челси” победил дортмундскую “Боруссию”.
"Рома" выпустила шарфы в поддержку Украины.
"Манчестер Юнайтед" продаст шесть футболистов летом.
"Ювентус" выкупил трансфер нападающего Мойсе Кина.
Английские топ-клубы поборются за хавбека “Ювентуса” Адриена Рабьо.
39-летний экс-игрок "Динамо" Киев Олег Гусев женился в третий раз.
Полузащитник “Манчестер Сити” Джек Грилиш подписал рекордный для Англии спонсорский контракт.
Бельгиец Раджа Наингголан жестко раскритиковал свой бывший клуб.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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