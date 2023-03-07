Главные новости дня: 7 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 7 марта.

Состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. “Бенфика” разгромила “Брюгге”, “Челси” победил дортмундскую “Боруссию”.

"Рома" выпустила шарфы в поддержку Украины.

"Манчестер Юнайтед" продаст шесть футболистов летом.

"Ювентус" выкупил трансфер нападающего Мойсе Кина.

Английские топ-клубы поборются за хавбека “Ювентуса” Адриена Рабьо.

39-летний экс-игрок "Динамо" Киев Олег Гусев женился в третий раз.

Полузащитник “Манчестер Сити” Джек Грилиш подписал рекордный для Англии спонсорский контракт.

Бельгиец Раджа Наингголан жестко раскритиковал свой бывший клуб.

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