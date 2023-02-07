Главные новости дня: 7 февраля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 7 февраля.

"Фламенго" сенсационно проиграл в полуфинале Клубного чемпионата мира.

В чемпионате Италии “Ювентус” разгромил “Салернитану”. Кроме того, "Ювентус" летом попрощается с пятью футболистами.

АЗ неожиданно вылетел из Кубка Нидерландов.

"Фрайбург" вышел в четвертьфинал Кубка Германии.

"Реал" может уволить Карло Анчелотти.

Роналдиньо-младший перейдет в "Барселону".

Футболист "Шахтера" нокаутировал рашиста в Турции.

Французский футболист попал в ДТП, участвуя в уличной гонке.

"Вест Хэм" установил гигантскую цену на Деклана Райса.

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