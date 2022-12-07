Главные новости дня: 7 декабря

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 7 декабря.

Сестра Криштиану Роналду попросила футболиста уехать с чемпионата мира. При этом сам португалец повторил достижение Диего Марадоны.

В чемпионате Украины “Рух" и “Черноморец” сыграли вничью (видеообзор).

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за одно из открытий ЧМ-2022.

В киевском "Динамо" выбрали лучшего игрока месяца.

Нападающий Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии.

ПСЖ нацелился на английского суперталанта.

"Вест Хэм" может купить хавбека сборной Украины.

В Мексике хотят принять закон против Лионеля Месси.

Президент ПСЖ ответил на слухи о переходе Криштиану Роналду.

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