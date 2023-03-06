Главные новости дня: 6 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 6 марта.

Украина назвала состав на матч с Англией в отборе Евро-2024.

В "Шахтере" выбрали лучшего игрока февраля.

ПСЖ надолго теряет бразильского нападающего Неймара.

"Реал" может уволить главного тренера Карло Анчелотти.

"Сассуоло" на 92-й минуте вырвал победу над аутсайдером Серии А.

Ветеран сборной Бельгии завершил международную карьеру.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!