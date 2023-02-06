Главные новости дня: 6 февраля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 6 февраля.

В чемпионате Италии “Лацио” упустил победу над “Вероной”.

Киевское “Динамо” в товарищеском матче обыграло клуб из Северной Македонии.

Нападающий “Челси” Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в США.

"Ливерпуль" нацелился на двух игроков из Ла Лиги.

Клуб Бундеслиги уволил главного тренера.

Клуб АПЛ расстался с американским главным тренером.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси признан лучшим игроком Южной Америки в 2022 году.

"Манчестер Сити" могут исключить из АПЛ.

"Челси" сделал невероятное предложение Зинедину Зидану.

Португальский тренер возглавил сборную Катара.

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