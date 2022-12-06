Главные новости дня: 6 декабря

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 6 декабря.

Состоялись два матча 1/8 финала чемпионат мира-2022. Португалия уничтожила Швейцарию, Испания вылетела от Марокко.

Стали известны все пары ¼ финала ЧМ-2022.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил предложение только от одного клуба. При этом, у него еще есть вариант в АПЛ.

Воспитанник "Ювентуса" получил шесть лет тюрьмы за изнасилование.

Стали известны зарплаты руководителей украинского футбола.

"Ювентус" нацелился на вратаря сборной Украины.

“Ювентус” может быть изгнан из Серии А.

Бывший нападающий “Барселоны” Самуэль Это’О избил болельщика.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!