Главные новости дня: 6 апреля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 6 апреля.

В "Барселоне" попросили прекратить "мечтать" о Лионеле Месси.

"Челси" назначил нового главного тренера.

Сборная Украины потеряла позиции в рейтинге ФИФА.

Игрок сборной Польши попался на употреблении допинга.

Игроки ПСЖ недовольны главным тренером.

Главному тренеру “Ромы” Жозе Моуринью предлагают огромные деньги в Саудовской Аравии.

ПСЖ начал активные переговоры с немецким тренером.

Украинец Михаил Мудрик - второй в списке худших трансферов "Челси" в этом сезоне.

Экс-футболист "Челси" завершил карьеру в 26 лет.

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