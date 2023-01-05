Главные новости дня: 5 января

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 5 января.

В матче чемпионата Англии “Челси” проиграл “Манчестер Сити”. Все результаты 19-го тура Премьер-лиги.

“Челси” подписал французского таланта за 38 миллионов евро.

В Кубке Испании “Бетис” одержал крупную победу.

Стали известны подробности конфликта между Криштиану Роналду и его агентом Жорже Мендешем.

"Бавария" усилится защитником сборной Нидерландов.

"Арсенал" может отказаться от трансфера Михаила Мудрика и уже нашел резервный вариант.

ПСЖ нацелился на французского таланта.

Легионер "Днепр-1" отказывается возвращаться в Украину.

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