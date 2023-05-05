Главные новости дня: 5 мая

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 5 мая.

В Ла Лиге разрушают надежды "Барселоны" на возвращение Лионеля Месси.

Главный тренер “Наполи” Лучано Спаллетти вошел в историю Серии А.

ПСЖ готов отпустить Неймара.

У ПСЖ в следующем сезоне будет новый капитан.

"Брайтон" Де Дзерби совершил рекордный трансфер.

Лионель Месси высказался о скандале со своим отстранением в ПСЖ.

Появились детали контракта Джуда Беллингема с "Реалом".

У нападающего “Баварии” Садио Мане есть два варианта из Англии.

“Арсенал” получит внушительную сумму на летние трансферы.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!