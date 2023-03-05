Главные новости дня: 5 марта
Новости футбола Сегодня, 17:10
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 5 марта.
В чемпионате Англии “Ливерпуль” уничтожил “Манчестер Юнайтед”.
В чемпионате Франции “Монпелье” разнес “Анжер”, “Марсель” справился с “Ренном”.
В чемпионате Украины “Шахтер" разгромил “Металлист 1925” (видеообзор), “Заря” победила “Ворсклу” (видеообзор матча).
В чемпионате Италии “Интер” переиграл “Лечче”, “Ювентус” проиграл “Роме”.
В чемпионате Нидерландов “Аякс” с трудом победил НЕК.
В чемпионате Испании “Барселона” одолела “Валенсию”, “Реал” не сумел победить “Бетис”.
Украинец Роман Зозуля принес победу своей команде над "Реалом В".
"Манчестер Сити" готов продать опытного защитника.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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