Главные новости дня: 5 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 5 марта.

В чемпионате Англии “Ливерпуль” уничтожил “Манчестер Юнайтед”.

В чемпионате Франции “Монпелье” разнес “Анжер”, “Марсель” справился с “Ренном”.

В чемпионате Украины “Шахтер" разгромил “Металлист 1925” (видеообзор), “Заря” победила “Ворсклу” (видеообзор матча).

В чемпионате Италии “Интер” переиграл “Лечче”, “Ювентус” проиграл “Роме”.

В чемпионате Нидерландов “Аякс” с трудом победил НЕК.

В чемпионате Испании “Барселона” одолела “Валенсию”, “Реал” не сумел победить “Бетис”.

Украинец Роман Зозуля принес победу своей команде над "Реалом В".

"Манчестер Сити" готов продать опытного защитника.

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