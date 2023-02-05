Главные новости дня: 5 февраля
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 5 февраля.
В чемпионате Англии “Манчестер Сити” проиграл “Тоттенхэму”.
В чемпионате Испании “Реал” уступил “Мальорке”, “Барселона” разгромила “Севилью".
В чемпионате Франции “Монако” справился с “Клермоном”.
В чемпионате Германии “Бавария” победила “Вольфсбург”.
В чемпионате Италии “Наполи” одержал крупную победу, “Интер” обыграл “Милан”.
Киевское “Динамо” в товарищеском матче обыграло датский клуб (видеообзор).
Зинедин Зидан может возглавить ПСЖ, но с одним условием.
"Челси" может купить летом чемпиона мира-2022.
"Реал" определился с главной трансферной целью на лето.
Харри Кейн побил "вечный" рекорд "Тоттенхэма".
"Барселона" нацелилась на бразильского таланта.
Вратарь “Реала" Тибо Куртуа может пропустить клубный чемпионат мира.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!