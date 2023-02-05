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Главные новости дня: 5 февраля

Новости футбола Сегодня, 17:05
Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 5 февраля.

В чемпионате Англии “Манчестер Сити” проиграл “Тоттенхэму”.

В чемпионате Испании “Реал” уступил “Мальорке”, “Барселона” разгромила “Севилью".

В чемпионате Франции “Монако” справился с “Клермоном”.

В чемпионате Германии “Бавария” победила “Вольфсбург”.

В чемпионате Италии “Наполи” одержал крупную победу, “Интер” обыграл “Милан”.

Киевское “Динамо” в товарищеском матче обыграло датский клуб (видеообзор).

Зинедин Зидан может возглавить ПСЖ, но с одним условием.

"Челси" может купить летом чемпиона мира-2022.

"Реал" определился с главной трансферной целью на лето.

Харри Кейн побил "вечный" рекорд "Тоттенхэма".

"Барселона" нацелилась на бразильского таланта.

Вратарь “Реала" Тибо Куртуа может пропустить клубный чемпионат мира.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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