Главные новости дня: 5 апреля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 5 апреля.

В Кубке Испании “Реал” уничтожил “Барселону” и вышел в финал.

В чемпионате Англии “Манчестер Юнайтед” минимально победил, “Ньюкасл” выиграл с крупным счетом.

В Кубке Германии “РБ Лейпциг” переиграл дортмундскую “Боруссию".

В Кубке Нидерландов “Аякс” прошел “Фейеноорд”.

В ПСЖ столкнулись с трудностями при продаже Неймара.

Александер Чеферин переизбран на должность президента УЕФА.

"Шахтер" продлил контракт с одним из главных талантов.

Украина остается в заявке на проведение ЧМ-2030.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может согласиться на переход в клуб из Саудовской Аравии.

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