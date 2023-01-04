Главные новости дня: 4 января

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 4 января.

В чемпионате Англии “Тоттенхэм” разнес “Кристал Пэлас”.

В чемпионате Италии “Милан” победил “Салернитану”, “Ювентус” справился с “Кремонезе”, “Интер” одолел “Наполи”. Все результаты 16-го тура Серии А.

В Кубке Испании “Севилья” уничтожила “Линарес”, “Атлетико” выиграл у “Овьедо”, “Барселона” с трудом победила клуб 3-го дивизиона.

Жерар Пике может возобновить карьеру футболиста.

"Барселона" нацелилась на нападающего "Ливерпуля".

"Милан" готов заплатить 50 млн евро за бразильского форварда.

"Челси" готов заплатить огромную сумму за украинца Михаила Мудрика.

"Барселона" сообщила ПСЖ цену на Усмана Дембеле.

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