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Главные новости дня: 4 мая

Новости футбола Сегодня, 17:55
Главные новости дня: 4 мая Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 4 мая.

В чемпионате Англии “Манчестер Юнайтед” проиграл “Брайтону”.

В чемпионате Италии “Наполи” не проиграл “Удинезе” и стал чемпионом.

В чемпионате Украины “Динамо” одолело “Ворсклу” (видеообзор).

Победы "Шахтера" и "Динамо", феерия "Днепра-1": результаты 24-го тура УПЛ.

В чемпионате Испании “Жирона” победила “Мальорку”, “Севилья” обыграла “Эспаньол”.

"Ливерпуль" начал переговоры по трансферу чемпиона мира.

"Реал" заплатит более 100 миллионов евро за английского таланта.

"Барселона" собирается купить звезду сборной Марокко.

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье принял решение по нападающему Лионелю Месси.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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