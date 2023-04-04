Главные новости дня: 4 апреля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 4 апреля.

В Кубке Германии “Бавария” неожиданно вылетела в ¼ финала.

В Кубке Италии “Ювентус” и “Интер” сыграли вничью.

В чемпионате Англии “Челси” и “Ливерпуль” разошлись миром.

В чемпионате Саудовской Аравии “Аль-Наср” Роналду одержал крупную победу.

В Кубке Нидерландов ПСВ пробился в финал.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не продлит контракт с клубом. Предложение форварду готовит “Барселона”. Также он получил невероятное предложение из Саудовской Аравии.

"Бавария" летом может продать одного из лидеров.

Украинский полузащитник “Арсенала” Александр Зинченко может перейти в итальянский топ-клуб.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!