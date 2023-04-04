Главные новости дня: 4 апреля
Новости футбола Сегодня, 17:12
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 4 апреля.
В Кубке Германии “Бавария” неожиданно вылетела в ¼ финала.
В Кубке Италии “Ювентус” и “Интер” сыграли вничью.
В чемпионате Англии “Челси” и “Ливерпуль” разошлись миром.
В чемпионате Саудовской Аравии “Аль-Наср” Роналду одержал крупную победу.
В Кубке Нидерландов ПСВ пробился в финал.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси не продлит контракт с клубом. Предложение форварду готовит “Барселона”. Также он получил невероятное предложение из Саудовской Аравии.
"Бавария" летом может продать одного из лидеров.
Украинский полузащитник “Арсенала” Александр Зинченко может перейти в итальянский топ-клуб.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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