Главные новости дня: 31 января
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 31 января.
“Арсенал” усилился полузащитником “Челси” Жоржиньо.
Защитник киевского “Динамо” Илья Забарный стал игроком “Борнмута”.
"Рома" арендовала воспитанника "Реала".
В Кубке Италии “Интер” одолел “Аталанту”.
В полуфинале Кубка английской лиги “Ньюкасл" победил “Саутгемптон” и вышел в финал.
"Ньюкасл" купил британского таланта.
Киевское “Динамо” в товарищеском матче сыграло вничью с австрийским клубом (видеообзор).
Украина получит огромную сумму от Романа Абрамовича.
Стали известны сроки восстановления травмированного полузащитника “Манчестер Юнайтед” Кристиана Эриксена.
"Ювентус" надеется обжаловать решение суда о лишении 15 очков.
"Реал" надолго теряет основного защитника.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!