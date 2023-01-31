Главные новости дня: 31 января

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 31 января.

“Арсенал” усилился полузащитником “Челси” Жоржиньо.

Защитник киевского “Динамо” Илья Забарный стал игроком “Борнмута”.

"Рома" арендовала воспитанника "Реала".

В Кубке Италии “Интер” одолел “Аталанту”.

В полуфинале Кубка английской лиги “Ньюкасл" победил “Саутгемптон” и вышел в финал.

"Ньюкасл" купил британского таланта.

Киевское “Динамо” в товарищеском матче сыграло вничью с австрийским клубом (видеообзор).

Украина получит огромную сумму от Романа Абрамовича.

Стали известны сроки восстановления травмированного полузащитника “Манчестер Юнайтед” Кристиана Эриксена.

"Ювентус" надеется обжаловать решение суда о лишении 15 очков.

"Реал" надолго теряет основного защитника.

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