Главные новости дня: 31 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 31 марта.

“Реал” хочет бесплатно заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Челси" обозначил главную трансферную цель на лето.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси подтвердил свое желание вернуться в "Барселону".

Названо имя лучшего тренера АПЛ в марте.

Киевское "Динамо" продлило контракт с молодым талантом.

Украинским нападающим Романом Яремчуком интересуется клуб Бундеслиги.

УЕФА может исключить из отбора Евро-2024 пособников рашистов.

Названы самые высокооплачиваемые футболисты Ла Лиги.

"Реал" вновь теряет основного защитника.

В чемпионате Германии “Айнтрахт” не смог обыграть аутсайдера.

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