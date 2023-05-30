Главные новости дня: 30 мая

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 30 мая.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси получил суперпредложение из Саудовской Аравии. Также форварда зовут в английскую Премьер-лигу.

В "Манчестер Юнайтед" назвали лучшего игрока сезона.

Новый главный тренер “Челси” Маурисио Почеттино хочет усилить три позиции в команде.

"Бавария" готовит возвращение одной из легенд клуба.

"Наполи" определил главного кандидата на замену Лучано Спаллетти.

Украинец Михаил Мудрик из “Челси” вошел в топ-3 лучших в Премьер-лиге.

"Ливерпуль" близок к покупке чемпиона мира за 70 миллионов евро.

"Манчестер Юнайтед" может купить вратаря за 75 миллионов евро.

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