Главные новости дня: 30 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 30 марта.

"Барселона" определилась с будущим главного тренера Хави.

Названо топ-4 самых дорогих футболиста в мире.

"Бавария" хочет подписать вундеркинда из "Барселоны".

"Тоттенхэм" может переманить главного тренера ПСЖ.

Лидер киевского "Динамо" дисквалифицирован на три матча.

"Манчестер Юнайтед" определил шесть вариантов на усиление позиции нападающего.

"Барселона" определила четыре варианта на позицию правого защитника.

Назван самый высокооплачиваемый футболист в АПЛ.

"Ливерпуль" готов раскошелиться на трансфер защитника "Наполи".

Эден Азар не воспользовался шансом вернуться в основу "Реала".

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