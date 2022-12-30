Главные новости дня: 30 декабря
Новости футбола Сегодня, 17:43
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 30 декабря.
В чемпионате Англии “Ливерпуль” выиграл у “Лестера”.
В чемпионате Франции “Севилья” сыграла вничью с “Сельтой”, “Реал" одолел “Вальядолид”.
Капитана сборной Аргентины Лионеля Месси признали лучшим спортсменом 2022 года.
Нападающему “Барселоны” Роберту Левандовски приостановили дисквалификацию в чемпионате Испании.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перешел в “Аль-Наср”.
Полузащитник “Бенфики” Энцо Фернандес согласился на переход “Челси”.
ПСЖ собирается оспорить удаление бразильского форварда Неймара.
Полузащитник “Челси” Жоржиньо определился с новым клубом.
Легенда "Аякса" перенес легкий инсульт.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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