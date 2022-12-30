Главные новости дня: 30 декабря

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 30 декабря.

В чемпионате Англии “Ливерпуль” выиграл у “Лестера”.

В чемпионате Франции “Севилья” сыграла вничью с “Сельтой”, “Реал" одолел “Вальядолид”.

Капитана сборной Аргентины Лионеля Месси признали лучшим спортсменом 2022 года.

Нападающему “Барселоны” Роберту Левандовски приостановили дисквалификацию в чемпионате Испании.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перешел в “Аль-Наср”.

Полузащитник “Бенфики” Энцо Фернандес согласился на переход “Челси”.

ПСЖ собирается оспорить удаление бразильского форварда Неймара.

Полузащитник “Челси” Жоржиньо определился с новым клубом.

Легенда "Аякса" перенес легкий инсульт.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!