Главные новости дня: 3 января

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 3 января.

В чемпионате Англии “Арсенал” и “Ньюкасл” сыграли вничью, “МЮ” разгромил “Борнмут”, “Брайтон” разнес “Эвертон”.

В Кубке Испании “Реал” переиграл “Касереньо”, “Вильярреал” уничтожил “Картахену”.

Португальский нападающий Аль-Наср" Криштиану Роналду назвал свою цель в саудовском клубе. Также он может расстаться с моделью Джорджиной.

"Арсенал" увеличил предложение по украинцу Михаилу Мудрику.

Бразилец Халк определился с новым клубом.

Названа причина, почему Неймар пропустил похороны Пеле.

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