Главные новости дня: 3 марта
Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 3 марта.
В чемпионате Италии “Лацио” победил “Наполи”.
В чемпионате Германии дортмундская “Боруссия” одолела “РБ Лейпциг”.
В чемпионате Саудовской Аравии “Аль-Наср” Роналду с огромным трудом обыграл аутсайдера.
"Бавария" продлила контракт с основным нападающим.
"Барселона" продлила контракт с ветераном команды.
Бразилия назвала состав на матч с Марокко.
Аргентина объявила состав на мартовские матчи.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси получил невероятное предложение из Саудовской Аравии.
Украинский талант перешел в голландский АЗ.
Руководство "Челси" сделало предупреждение главному тренеру.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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