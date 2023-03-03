Главные новости дня: 3 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 3 марта.

В чемпионате Италии “Лацио” победил “Наполи”.

В чемпионате Германии дортмундская “Боруссия” одолела “РБ Лейпциг”.

В чемпионате Саудовской Аравии “Аль-Наср” Роналду с огромным трудом обыграл аутсайдера.

"Бавария" продлила контракт с основным нападающим.

"Барселона" продлила контракт с ветераном команды.

Бразилия назвала состав на матч с Марокко.

Аргентина объявила состав на мартовские матчи.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси получил невероятное предложение из Саудовской Аравии.

Украинский талант перешел в голландский АЗ.

Руководство "Челси" сделало предупреждение главному тренеру.

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