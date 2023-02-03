Главные новости дня: 3 февраля
Новости футбола Сегодня, 16:57
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 3 февраля.
Нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду забил свой первый гол в чемпионате Саудовской Аравии. Также форвард ярко отреагировал на свой гол.
В чемпионате Англии “Челси” сыграл вничью в лондонском дерби.
В чемпионате Германии “Байер” проиграл “Аугсбургу”.
Киевское “Динамо” в товарищеском матче разгромило румынский клуб (видеообзор).
“Ювентус” может расстаться с французским полузащитником Полем Погба. Кроме того, с туринцев могут снять еще 20 очков.
В АПЛ выбрали лучшего игрока января. Также стал известен лучший тренер января.
"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Ювентуса".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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