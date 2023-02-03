Главные новости дня: 3 февраля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 3 февраля.

Нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду забил свой первый гол в чемпионате Саудовской Аравии. Также форвард ярко отреагировал на свой гол.

В чемпионате Англии “Челси” сыграл вничью в лондонском дерби.

В чемпионате Германии “Байер” проиграл “Аугсбургу”.

Киевское “Динамо” в товарищеском матче разгромило румынский клуб (видеообзор).

“Ювентус” может расстаться с французским полузащитником Полем Погба. Кроме того, с туринцев могут снять еще 20 очков.

В АПЛ выбрали лучшего игрока января. Также стал известен лучший тренер января.

"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Ювентуса".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!