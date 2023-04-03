Главные новости дня: 3 апреля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 3 апреля.

В чемпионате Англии “Тоттенхэм” упустил победу над “Эвертоном”.

В чемпионате Испании “Валенсия” спаслась против “Райо Вальекано”.

Дортмундская "Боруссия" согласовала контракт с опытным защитником.

Бразильский полузащитник “Астон Виллы” Филиппе Коутиньо может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

"Манчестер Юнайтед" собирается избавиться от одного из самых дорогих игроков.

ПСЖ может уволить главного тренера.

Украинским тренером Сергеем Ребровым интересуются клубы-участники Лиги чемпионов.

Сборная Украины может возглавить известный иностранный тренер.

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