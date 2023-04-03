Главные новости дня: 3 апреля
Новости футбола Сегодня, 17:10
Фото: инстаграм "Эвертона"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 3 апреля.
В чемпионате Англии “Тоттенхэм” упустил победу над “Эвертоном”.
В чемпионате Испании “Валенсия” спаслась против “Райо Вальекано”.
Дортмундская "Боруссия" согласовала контракт с опытным защитником.
Бразильский полузащитник “Астон Виллы” Филиппе Коутиньо может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.
"Манчестер Юнайтед" собирается избавиться от одного из самых дорогих игроков.
ПСЖ может уволить главного тренера.
Украинским тренером Сергеем Ребровым интересуются клубы-участники Лиги чемпионов.
Сборная Украины может возглавить известный иностранный тренер.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 "Тоттенхэм" на 90-й минуте упустил победу в гостевом матче АПЛ
Новости футбола Сегодня, 13:15 Сборная Украины может возглавить известный иностранный тренер
Новости футбола Вчера, 16:51 ПСЖ вновь проиграл в домашнем матче Лиги 1
Новости футбола Вчера, 16:44 "Милан" неожиданно уничтожил "Наполи"
Новости футбола Вчера, 15:19 "Челси" уволил главного тренера
Новости футбола Вчера, 14:15 "Манчестер Юнайтед" проиграл "Ньюкаслу" в матче АПЛ
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:10 Главные новости дня: 3 апреля Новости футбола Сегодня, 17:05 Клюйверт спас "Валенсию" от поражения в матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 17:00 "Тоттенхэм" на 90-й минуте упустил победу в гостевом матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:42 Дортмундская "Боруссия" согласовала контракт с опытным защитником Новости футбола Сегодня, 16:30 Полузащитник "Ювентуса" Локателли отреагировал на интерес "Арсенала" Новости футбола Сегодня, 16:15 "Тоттенхэм" может отказаться продать Кейна Новости футбола Сегодня, 15:55 Обамеянг отреагировал на увольнение главного тренера "Челси" Новости футбола Сегодня, 15:55 Руководство "Челси" сомневается в варианте с Нагельсманном Новости футбола Сегодня, 15:42 Моуринью высказался о своем будущем в "Роме" Новости футбола Сегодня, 15:30 Коутиньо может перейти в чемпионат к Роналду
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 04 апр 2023 Прогноз на матч Лидс - Ноттингем Форест 4 апреля 2023 года Футбол 04 апр 2023 Прогноз на матч Челси - Ливерпуль 4 апреля 2023 года Футбол 05 апр 2023 Прогноз на матч Кремонезе - Фиорентина 5 апреля 2023 года Футбол 05 апр 2023 Прогноз на матч Барселона - Реал Мадрид 5 апреля 2023 года