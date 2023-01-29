Главные новости дня: 29 января

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 29 января.

В Кубке Англии “Ливерпуль" проиграл “Брайтону” и вылетел из турнира.

В чемпионате Франции ПСЖ не смог обыграть “Реймс”.

В чемпионате Германии дортмундская “Боруссия” одолела “Байер”.

В чемпионате Италии “Милан” опозорился с “Сассуоло”, “Ювентус” проиграл “Монце”, “Наполи” победил “Рому”.

В чемпионате Нидерландов “Аякс” одержал крупную победу.

В чемпионате Испании “Реал” и “Реал Сосьедад” сыграли вничью.

Стали известны новые сроки восстановления нападающего “Барселоны” Усмана Дембеле.

Испанский полузащитник Иско может перейти в клуб Бундеслиги.

"Лестер" подписал бразильца "Шахтера".

"Ньюкасл" купил английского таланта за 45 миллионов евро.

"Челси" нацелился на тренера из Бундеслиги.

“Бавария” хочет купить хавбека “Реала”.

"Барселона" летом может купить форварда "Атлетико".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!