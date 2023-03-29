Главные новости дня: 29 марта
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 29 марта.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал хет-трик в товарищеском матче.
Сборная Саудовской Аравии уволила тренера.
Украинский тренер Александр Петраков оказался в центре скандала.
Отец нападающего “Барселоны” Ансу Фати раскритиковал руководство клуба.
“Милан” может продать одного из своих лидеров.
Переход полузащитника “Манчестер Сити” Илкая Гюндогана в “Барселону” может сорваться.
“Наполи” продлит контракт с “Кварадоной”.
Нападающий Никлас Фюллькруг установил рекорд сборной Германии.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси готов на существенный шаг ради перехода в "Барселону".
Нападающему “Манчестер Сити” Эрлингу Холанду грозит серьезное наказание в Англии.
ESPN представил топ-10 лучших молодых футболистов мира.
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