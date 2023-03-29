Главные новости дня: 29 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 29 марта.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал хет-трик в товарищеском матче.

Сборная Саудовской Аравии уволила тренера.

Украинский тренер Александр Петраков оказался в центре скандала.

Отец нападающего “Барселоны” Ансу Фати раскритиковал руководство клуба.

“Милан” может продать одного из своих лидеров.

Переход полузащитника “Манчестер Сити” Илкая Гюндогана в “Барселону” может сорваться.

“Наполи” продлит контракт с “Кварадоной”.

Нападающий Никлас Фюллькруг установил рекорд сборной Германии.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси готов на существенный шаг ради перехода в "Барселону".

Нападающему “Манчестер Сити” Эрлингу Холанду грозит серьезное наказание в Англии.

ESPN представил топ-10 лучших молодых футболистов мира.

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