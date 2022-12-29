Главные новости дня: 29 декабря

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 29 декабря.

Умер легендарный Пеле.

В чемпионате Франции “Марсель” уничтожил “Тулузу”, “Ланс” не выиграл у “Ниццы”. Все результаты 16-го тура Лиги 1.

В чемпионате Испании “Бетис” и “Атлетик” сыграли вничью, “Атлетико" обыграл “Эльче”.

Португальский нападающий Криштиану Роналду не получал предложений от клубов, участвующих в Лиге чемпионов.

Лионель Месси вошел в топ-10 лучших игроков года.

Португальский нападающий Криштиану Роналду попал в топ-10 худших игроков года.

В Испании раскритиковали подарок Джорджины Родригес для Роналду.

"Реал" нацелился на звезду "Милана" и сборной Франции.

Нападающий “Атлетико” Альваро Мората может продолжить карьеру в Англии.

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