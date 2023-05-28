Главные новости дня: 28 мая

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 28 мая.

“Шахтер” разгромил “Днепр-1” и стал чемпионом Украины (видеообзор). “Заря” победила “Александрию” (видео лучших моментов).

В чемпионате Англии “Арсенал” уничтожил “Вулверхэмптон”, “Ливерпуль” сыграл в суперничью, “Манчестер Сити” проиграл.

В чемпионате Испании “Барселона” одержала крупную победу, “Атлетико” выиграл дома.

В чемпионате Италии “Милан” обыграл “Ювентус”.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе выдвинул серьезное требование руководству клуба.

"Хайденхайм" в невероятном матче завоевал путевку в Бундеслигу.

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