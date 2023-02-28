Главные новости дня: 28 февраля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 28 февраля.

В Кубке Англии “Манчестер Сити” одержал крупную победу, “Лестер” вылетел.

В чемпионате Италии “Ювентус” с хоккейным счетом победил “Торино”, “Рома” проиграла аутсайдеру.

В чемпионате Украины “Шахтер” разгромил “Минай” (видеообзор).

Украинский “Рух” не сумел пробиться в ¼ финала Юношеской Лиги УЕФА. Также турнир покинули ПСЖ и “Манчестер Сити”.

"Манчестер Юнайтед" выбирает между четырьмя атакующими игроками.

"Манчестер Сити", "Реал" и ПСЖ поборются за "Кварадону".

Нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду получил почетную награду в Саудовской Аравии.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!