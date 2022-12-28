Главные новости дня: 28 декабря

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 28 декабря.

В чемпионате Англии “Манчестер Сити” обыграл “Лидс”. Все результаты 17-го тура АПЛ.

В чемпионате Франции “Монако” переиграл “Осер”, ПСЖ вырвал победу над “Страсбуром”.

"Челси" предложил огромные деньги за Энцо Фернандеса из “Бенфики”.

"Интер" может купить защитника "Баварии".

Нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд удивил фанатов новым имиджем.

"Реал" рассматривает шесть вариантов на замену украинцу Андрею Лунину.

"Ювентус" намерен подписать новоиспеченного чемпиона мира.

Восьмикратный чемпион Китая вылетел из высшего дивизиона.

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