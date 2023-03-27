Главные новости дня: 27 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 27 марта.

Состоялись матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Франция победила Ирландию. Все результаты дня.

Зинедин Зидан выдвинул два требования "Реалу" для возвращения.

"Атлетико" хочет переманить хавбека "Реала".

"Милан" решил избавиться от защитника "Барселоны".

В США придумали, как заманить Лионеля Месси.

Футболист "Манчестер Юнайтед" попался на употреблении веселящего газа.

"Реал" определился с трансферной политикой на лето.

Украина U21 проиграла топ-сопернику в товарищеском матче.

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