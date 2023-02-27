Главные новости дня: 27 февраля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 27 февраля.

ФИФА определила лучшего игрока, тренера и вратаря по итогам 2022 года.

Сборная Аргентины продлила контракт с тренером-триумфатором.

"Ньюкасл" определил три трансферные цели на лето.

ПСЖ готов заплатить 90 млн евро за защитника “Барселоны”.

"Заря" усилилась нападающим "Шахтера".

Неймар представил новую форму ПСЖ.

Известный бразильский футболист завершил карьеру.

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