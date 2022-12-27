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Главные новости дня: 27 декабря

Новости футбола Сегодня, 17:10
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 27 декабря.

Форвард ПСВ Коди Гакпо стал игроком “Ливерпуля”.

“Астон Вилла” может избавиться от аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса.

Стало известно, когда Лионель Месси сыграет за ПСЖ.

В матче чемпионата Англии “Челси” одолел “Борнмут”.

Легенда "Аякса" покинул клуб.

"Милан" нацелился на одного из лидеров "Ромы".

"Шахтер" может купить талантливого хорвата.

Талант "Боруссии" Дортмунд хочет перейти в “Барселону”.

ПСЖ может перехватить трансферную цель "Ливерпуля".

Президент “Аль-Насра” прокомментировал слухи о суперконтракте Криштиану Роналду.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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