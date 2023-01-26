Главные новости дня: 26 января

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 26 января.

В полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии “Аль-Наср” Роналду проиграл “Аль-Иттихаду".

В Кубке Испании “Реал” победил “Атлетико”.

В чемпионате Нидерландов “Аякс” не смог выиграть у аутсайдера.

"Бавария" определилась с основным форвардом на следующий сезон.

Французский тренер Зинедин Зидан выбирает между тремя клубами.

"Эвертон" нацелился на форварда сборной Украины.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси согласовал с клубом новый контракт.

Бывшим и нынешним игрокам "Ювентуса" грозит серьезное наказание.

Экс-наставник "Шахтера" претендует на звание лучшего тренера месяца в АПЛ.

"Челси" не сумел купить полузащитника "Эвертона".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!