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Главные новости дня: 26 января

Новости футбола Сегодня, 17:45
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 26 января.

В полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии “Аль-Наср” Роналду проиграл “Аль-Иттихаду".

В Кубке Испании “Реал” победил “Атлетико”.

В чемпионате Нидерландов “Аякс” не смог выиграть у аутсайдера.

"Бавария" определилась с основным форвардом на следующий сезон.

Французский тренер Зинедин Зидан выбирает между тремя клубами.

"Эвертон" нацелился на форварда сборной Украины.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси согласовал с клубом новый контракт.

Бывшим и нынешним игрокам "Ювентуса" грозит серьезное наказание.

Экс-наставник "Шахтера" претендует на звание лучшего тренера месяца в АПЛ.

"Челси" не сумел купить полузащитника "Эвертона".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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