Главные новости дня: 26 января
Новости футбола Сегодня, 17:45
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 26 января.
В полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии “Аль-Наср” Роналду проиграл “Аль-Иттихаду".
В Кубке Испании “Реал” победил “Атлетико”.
В чемпионате Нидерландов “Аякс” не смог выиграть у аутсайдера.
"Бавария" определилась с основным форвардом на следующий сезон.
Французский тренер Зинедин Зидан выбирает между тремя клубами.
"Эвертон" нацелился на форварда сборной Украины.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси согласовал с клубом новый контракт.
Бывшим и нынешним игрокам "Ювентуса" грозит серьезное наказание.
Экс-наставник "Шахтера" претендует на звание лучшего тренера месяца в АПЛ.
"Челси" не сумел купить полузащитника "Эвертона".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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