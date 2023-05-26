Главные новости дня: 26 мая
Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: инстаграм Марко Асенсио/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 26 мая.
Бывшего футболиста "Барселоны" арестовали в Бразилии.
“Наполи” определился с заменой Лучано Спаллетти.
Стало известно, кто представит АПЛ в Лиге чемпионов в новом сезоне.
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти решил покинуть клуб.
"Реал" определился с главной целью на трансферном рынке.
"Барселона" определилась с будущим Усмана Дембеле.
“Милан” проявляет интерес к грузинскому нападающему.
Полузащитник Марко Асенсио дал "Реалу" окончательный ответ на предложение о продлении контракта.
Фанаты "Барселоны" выбрали нового капитана команды.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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