Главные новости дня: 26 мая

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 26 мая.

Бывшего футболиста "Барселоны" арестовали в Бразилии.

“Наполи” определился с заменой Лучано Спаллетти.

Стало известно, кто представит АПЛ в Лиге чемпионов в новом сезоне.

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти решил покинуть клуб.

"Реал" определился с главной целью на трансферном рынке.

"Барселона" определилась с будущим Усмана Дембеле.

“Милан” проявляет интерес к грузинскому нападающему.

Полузащитник Марко Асенсио дал "Реалу" окончательный ответ на предложение о продлении контракта.

Фанаты "Барселоны" выбрали нового капитана команды.

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