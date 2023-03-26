Главные новости дня: 26 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 26 марта.

Состоялись матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Португалия разгромила Люксембург, Украина проиграла Англии, Казахстан сенсационно победил Данию. Все результаты дня.

"Ювентус" нацелился на суперталанта сборной Дании.

"Милан" теряет нападающего Златана Ибрагимовича.

"Барселона" составила план по возвращению Лионеля Месси.

Названы лучший и худший игроки сборной Украины в матче с Англией.

"Барселона" хочет вернуть своего воспитанника.

Марсело назвал самого сильного соперника, с которым играл.

Названа зарплата Томаса Тухеля в "Баварии".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!