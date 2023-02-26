Главные новости дня: 26 февраля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 26 февраля.

В чемпионате Англии “Челси” проиграл “Тоттенхэму”. Все результаты 25-го тура АПЛ.

“Манчестер Юнайтед” стал обладателем Кубка Лиги.

В чемпионате Франции ПСЖ разгромил конкурента, “Монако” крупно проиграл.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси забил юбилейный гол.

В чемпионате Германии “Бавария” разнесла “Унион”. Все результаты 22-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии “Милан” обыграл “Аталанту”.

В чемпионате Нидерландов побед добились “Аякс” и ПСВ. Все результаты 23-го тура Эредивизии доступны здесь.

В чемпионате Испании “Барселона” опозорилась в матче с аутсайдером.

Киевское “Динамо” в товарищеском матче сыграло вничью с латвийским клубом (видеообзор).

"Шахтер" назвал "Ливерпулю" цену на вратаря Анатолия Трубина.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!