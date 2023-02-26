Главные новости дня: 26 февраля
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 26 февраля.
В чемпионате Англии “Челси” проиграл “Тоттенхэму”. Все результаты 25-го тура АПЛ.
“Манчестер Юнайтед” стал обладателем Кубка Лиги.
В чемпионате Франции ПСЖ разгромил конкурента, “Монако” крупно проиграл.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси забил юбилейный гол.
В чемпионате Германии “Бавария” разнесла “Унион”. Все результаты 22-го тура Бундеслиги.
В чемпионате Италии “Милан” обыграл “Аталанту”.
В чемпионате Нидерландов побед добились “Аякс” и ПСВ. Все результаты 23-го тура Эредивизии доступны здесь.
В чемпионате Испании “Барселона” опозорилась в матче с аутсайдером.
Киевское “Динамо” в товарищеском матче сыграло вничью с латвийским клубом (видеообзор).
"Шахтер" назвал "Ливерпулю" цену на вратаря Анатолия Трубина.
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