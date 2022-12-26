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Главные новости дня: 26 декабря

Новости футбола Сегодня, 17:10
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 26 декабря.

Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Англии. “Тоттенхэм” спас матч с “Брентфордом”, “Ньюкасл" разгромил “Лестер”, “Ливерпуль” победил “Астон Виллу”.

Неймар, Винисиус, Жезус и еще 17 бразильцев претендуют на премию "Золотая самба".

Журналист назвал имя следующего тренера сборной Украины.

Украина подала заявку на проведение чемпионата мира 2030 года.

Появились новые детали перехода Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии. Девушка португальца Джорджина Родригес сделала ему дорогой подарок.

Стало известно имя нового президента "Ювентуса".

Звезда сборной Нидерландов хочет перейти в "Манчестер Юнайтед".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!

эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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