Главные новости дня: 25 января
Новости футбола Сегодня, 17:15
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 25 января.
В чемпионате Германии дортмундская “Боруссия” победила “Майнц”.
В Кубке английской лиги “Манчестер Юнайтед” разгромил “Ноттингем Форест”.
В Кубке Испании “Барселона” победила “Реал Сосьедад".
Воспитанник “Барселоны” перебрался в Саудовскую Аравию, где уже играет Криштиану Роналду.
"Наполи" усилился вратарем "Аталанты".
Нападающий "Шахтера" перейдет в турецкий "Умраниеспор".
Форвард сборной Франции отказался перейти в "Челси".
УЕФА перенес матч за Суперкубок из россии в другую страну.
Состолась жеребьевка финальной стадии Лиги наций УЕФА.
Полиция обнаружила доказательства вины Дани Алвеса в изнасиловании девушки.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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