Главные новости дня: 25 января

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 25 января.

В чемпионате Германии дортмундская “Боруссия” победила “Майнц”.

В Кубке английской лиги “Манчестер Юнайтед” разгромил “Ноттингем Форест”.

В Кубке Испании “Барселона” победила “Реал Сосьедад".

Воспитанник “Барселоны” перебрался в Саудовскую Аравию, где уже играет Криштиану Роналду.

"Наполи" усилился вратарем "Аталанты".

Нападающий "Шахтера" перейдет в турецкий "Умраниеспор".

Форвард сборной Франции отказался перейти в "Челси".

УЕФА перенес матч за Суперкубок из россии в другую страну.

Состолась жеребьевка финальной стадии Лиги наций УЕФА.

Полиция обнаружила доказательства вины Дани Алвеса в изнасиловании девушки.