Главные новости дня: 25 мая

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 25 мая.

В чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" и вышел в Лигу чемпионов.

В чемпионате “Мальорка” обыграла “Валенсию”.

Результаты 28-го тура чемпионата Украины.

Легендарный испанец Андрес Иньеста покинет японский “Виссел Кобе”.

Испанский защитник Серхио Рамос отказался продлить контракт с ПСЖ.

"Реалу" предложили купить нападающего “Тоттенхэма” Харри Кейна.

"Брюгге" Романа Яремчука получил нового главного тренера.

ПСЖ может пригласить экс-тренера “Барселоны”.

"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" поборются за бельгийского таланта.

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