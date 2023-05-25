Главные новости дня: 25 мая
Новости футбола Сегодня, 17:09
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 25 мая.
В чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" и вышел в Лигу чемпионов.
В чемпионате “Мальорка” обыграла “Валенсию”.
Результаты 28-го тура чемпионата Украины.
Легендарный испанец Андрес Иньеста покинет японский “Виссел Кобе”.
Испанский защитник Серхио Рамос отказался продлить контракт с ПСЖ.
"Реалу" предложили купить нападающего “Тоттенхэма” Харри Кейна.
"Брюгге" Романа Яремчука получил нового главного тренера.
ПСЖ может пригласить экс-тренера “Барселоны”.
"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" поборются за бельгийского таланта.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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