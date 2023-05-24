Главные новости дня: 24 мая

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 24 мая.

В чемпионате Украины “Шахтер” разгромил конкурента (видеообзор), “Днепр-1” проиграл середняку (видеообзор матча), “Динамо” крупно выиграло (видео лучших моментов).

В чемпионате Англии “Манчестер Сити” и “Брайтон” сыграли вничью.

В финале Кубка Италии “Интер” победил “Фиорентину” и завоевал трофей.

В чемпионате Испании “Реал” выиграл в дерби Мадрида, “Вильярреал” добился победы на своем поле.

Руд Ван Нистелрой неожиданно покинул топ-клуб Нидерландов.

Ветеран "Барселоны" решил покинуть клуб.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!